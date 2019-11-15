حقق منتخب الكويت الوطني لكرة القدم اليوم الخميس فوزا ساحقا في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم (قطر 2022) وكأس آسيا (الصين 2023) بفوز عريض على نظيره الصين تايبيه بنتيجة (9-0) بعد أداء لافت طوال الشوطين.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على استاد الكويت أفضلية واضحة للأزرق لينجح يوسف ناصر من تسجيل هدف السبق بعد أن استثمر تمريرة متقنة من مبارك الفنيني في الدقيقة 21.

واستمر الأزرق بتقديم عروض مميزة ليسجل فهد الانصاري الهدف الثاني في الدقيقة 41 لينتهي الشوط بتقدم منتخب الكويت بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني فرض لاعبو الازرق سيطرتهم ليسجل مبارك الفنيني الهدف الثالث في الدقيقة 50 وأضاف بدر المطوع الهدف الرابع في الدقيقة 55 .

وواصل لاعبو الازرق تألقهم ليسجل يوسف ناصر الهدف الخامس للمنتخب والثاني له شخصيا في الدقيقة وأضاف فيصل زايد الهدف السادس في الدقيقة 62 وجاء الهدف السابع عبر اللاعب شبيب الخالدي في الدقيقة 72.

وجاء الهدف الثامن عن طريق خطأ مدافع الصين تايبيه ليختتم البديل فيصل عجب مهرجان الأهداف في الدقيقة 80.

وتضم مجموعة الكويت في هذه التصفيات منتخبات استراليا والاردن والصين تايبيه والنيبال.

وخاض الازرق ثلاث مباريات في السابق فاز على النيبال بنتيجة (7-0) وتعادل مع الاردن بنتيجة (1-1) وخسر من استراليا بنتيجة (0-3).