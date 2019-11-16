توقعت ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم السبت ان تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية احيانا مع فرص لامطار متفرقة خفيفة الشدة تكون رعدية احيانا على بعض المناطق وبخاصة الجزر.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الادارة عبدالعزيز القراوي لوكاله الانباء الكويتية (كونا) ان فرص الامطار ستزداد تدريجيا خلال ساعات الليل ومع الساعات الاولى من يوم غد الاحد بحيث تستمر فرص الامطار الرعدية وتكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة واحيانا غزيرة على المناطق الساحلية والجزر.

وذكر القراوي ان نشاط الرياح سيزداد خلال سقوط الامطار لتصل سرعتها الى 55 كيلومترا في الساعة ما يؤدي الى ارتفاع الامواج واضطراب حالة البحر وانخفاض الرؤية احيانا.

وتوقع استمرار فرص الامطار المتفرقة يوم الاثنين وبخاصة على المناطق الساحلية والجنوبية على ان تقل السحب وفرص الامطار تدريجيا مع بداية يوم الثلاثاء داعيا المواطنين والمقيمين الى توخي الحذر خلال هذة الفترة ولاسيما عند ارتياد البحر.