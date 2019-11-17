احتجاجات بسوق طهران وسحب مشروع قرار لإلغاء رفع أسعار الوقود

أعلن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الأحد، أنه بناء على تصريحات المرشد الإيراني حول ضرورة المضي قدماً بتطبيق قرار رفع أسعار البنزين، فقد تم سحب مشروع قرار يقضي بإلغاء رفع الأسعار.

وفي وقت سابق من الأحد، أيد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي ساند القرار، منحياً باللوم في “أعمال التخريب” على معارضي الدولة والأعداء الأجانب. ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله إن زيادة سعر البنزين استندت إلى رأي الخبراء ويجب دعمها.

وأفادت مصادر “العربية” و”الحدث” ببدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم، فيما انطلقت تظاهرات لطلاب جامعة “سنندج” بمحافظة كردستان غرب إيران، فيما تواترت الأنباء حول مقتل متظاهر في الأحواز أمس السبت بعد إصابته بقنبلة غاز في رأسه.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة “فارس” للأنباء بانعقاد جلسة مغلقة للبرلمان، لبحث رفع أسعار البنزين، اليوم الأحد، فيما قالت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء إن أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، سيحضر جلسة مجلس الشورى الإسلامي اليوم، والتي ستتناول الأحداث الأخيرة في البلاد وارتفاع أسعار البنزين، الذي أدى لاحتجاجات عارمة شملت عشرات المدن الإيرانية، وصاحبها أعمال عنف أدت لسقوط 25 قتيلاً.