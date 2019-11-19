بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 ه الموافق 14 من نوفمبر 2019م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441 ه الموافق 18 من نوفمبر 2019م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وعلى كتاب الاعتذار المرفوع من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح عن قبول التعيين في منصب رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية.

أمرنا بالآتي: مادة أولى: يلغى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الأول 1441ه الموافق 18 من نوفمبر 2019م المشار إليه أعلاه.

مادة ثانية: يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض اسمائهم علينا لاصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وابلاغه الى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.