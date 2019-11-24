تترقب الجماهير الخليجية بعد غد الثلاثاء افتتاح العرس الكروي المتمثل في دورة كاس الخليج العربي ال24 لكرة القدم التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى الثامن من ديسمبر المقبل.

ويطلق على دورة كأس الخليج العربي مسمى “العرس الكروي” كما يحلو للجمهور تسميتها لما لها من طابع شعبي اجتماعي فضلا عن الرياضي بحيث تحتضن الأشقاء الذين يعاودون اللقاء فيما بينهم ويعززون أواصر المودة والأخوة.

وسيكون الجمهور الخليجي على موعد مع التنافس الشريف بين منتخبات دول الخليج لكرة القدم لحصد لقب الدورة المستمرة منذ 49 عاما إذ أقيمت نسختها الأولى عام 1970 في البحرين.

وتشارك في (خليجي 24) ثمانية منتخبات هي الكويت والسعودية وقطر والبحرين والإمارات وعمان والعراق واليمن مقسمة إلى مجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

وأسفرت قرعة دورة (خليجي 24) عن ترؤس قطر المجموعة الأولى لأنها المستضيفة بجانب العراق والإمارات واليمن فيما حلت الكويت مع السعودية والبحرين بالإضافة إلى عمان حاملة لقب الدورة السابقة في المجموعة الثانية.

وتقام المباراة الافتتاحية بعد غد بين منتخبي قطر والعراق على استاد خليفة الدولي الذي يحتضن مباريات المجموعة الأولى تعقبها المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها بين الإمارات واليمن على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل).

ويقص منتخبا عمان والبحرين شريط افتتاح مباريات المجموعة الثانية على استاد (الدحيل) في حين تلعب الكويت مع السعودية في المباراة الأخرى على الاستاد نفسه.

وأعلنت اللجنة المنظمة ل(خليجي 24) استخدام تقنية الحكم المساعد (فار) للمرة الأولى في تاريخ دورات كأس الخليج بالإضافة إلى الاستعانة بحكام من الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر جوائز (خليجي 24) التي ستقام في قطر هي الأعلى في تاريخ الدورة إذ تحصل جميع المنتخبات على مليون دولار نظير مشاركتها بالدورة في حين يحصل البطل أيضا على مبلغ مليوني دولار مقابل حصول الوصيف على مليون دولار.

وتتصدر الكويت قائمة أكثر المنتخبات حصولا على اللقب بعشر مرات في حين حققته كل من السعودية وقطر والعراق ثلاث مرات وحصدته كل من عمان والإمارات مرتين.

ويعتبر اللاعب الكويتي جاسم يعقوب أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الدورة برصيد 18 هدفا.