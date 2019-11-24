توجه وفد منتخب الكويت الوطني الاول لكرة القدم اليوم الاحد الى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في بطولة كأس الخليج 24 التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري حتى 8 ديسمبر المقبل.

وسيبدأ (الأزرق) مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب السعودي الاربعاء المقبل ضمن المجموعة الثانية.

وكانت قرعة البطولة التي اجريت 14 نوفمبر الجاري اسفرت عن وقوع منتخب الكويت ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من منتخبات عمان والسعودية والبحرين فيما تضم المجموعة الاولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق.