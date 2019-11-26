افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم (خليجي 24) والتي تستمر لغاية 8 ديسمبر المقبل.

وبعد اعلان امير قطر افتتاح البطولة شهد الحفل استعراضا للألعاب النارية وعروض الليزر.

واستعرض الحفل سردا تاريخيا للدول التي استضافت دورات كأس الخليج العربي من الدورة الأولى إلى الاخيرة.

كما شهد الحفل كلمة للفنان القطري غانم السليطي مستعرضا فيها تاريخ استضافة قطر للبطولات السابقة والتأكيد على اللحمة الخليجية.

ويحتضن استاد خليفة الدولي مباراة الافتتاح التي تجمع منتخبي قطر والعراق فيما يلعب منتخبا الامارات واليمن المباراة التالية على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) ضمن ذات المجموعة.

وقبل كلمة الافتتاح شهد الحفل استعراضا لفن العرضة وهو فن من الفنون الشعبية اضافة الى حفل غنائي أحياه عدد من فناني الخليج.

وكانت البطولة انطلقت لأول مرة في البحرين عام 1970 وأكثر المنتخبات تتوجا باللقب هو منتخب الكويت ب10 القاب.