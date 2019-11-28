اعلن اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم اليوم الخميس استضافة مدينة (البصرة) العراقية لدورة كأس الخليج العربي ال25 في عام 2021.

وقال الامين العام لاتحاد كاس الخليج العربي جاسم الرميحي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية على هامش منافسات (خليجي 24) انه تم مبدئيا قبول طلب الاتحاد العراقي استضافة دورة كاس الخليج المقبلة باجماع كل الاتحادات.

واضاف ان الاتحاد سيقوم بارسال المعايير الخاصة بملف الاستضافة الى جميع الاتحادات الاسبوع المقبل وهي المعايير المتعارف عليها من ملاعب وفنادق ومواصلات والامن مضيفا “نعتقد ان العراق من حقه استضافة البطولة التي لم ينظمها منذ 40 عاما”.

وذكر ان معايير الاستضافة سوف تتضمن ايضا الجدول الزمني لوصول الملفات رسميا وايضا الموعد النهائي لاختيار الدولة المنظمة وايضا الدولة البديلة.

واشار الرميحي الى وجود موافقة من كل الاتحادات على طلب العراق استضافة (خليجي 25) لافتا الى امتلاك العراق من 70 الى 80 بالمئة من معايير استضافة الدورة.

وتجرى دورة كاس الخليج العربي كل سنتين بنظام التناوب بين الدول الثمان وهي الكويت والسعودية والبحرين وعمان وقطر والامارات والعراق واليمن.