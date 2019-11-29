قائد شرطة ذي قار بالعراق يسحب قواته.. ويستقيل

أعلن قائد شرطة ذي قار في العراق محمد زيدان القريشي، اليوم الجمعة، سحب الفرق الأمنية إلى مقارها ومنع إطلاق الرصاص الحي بعد اتفاق مع العشائر.

كما أعلن قائد الشرطة أن الاتفاق مع العشائر يقضي بوقف الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية.

وعقب تصريحاته، أفاد التلفزيون العراقي باستقالة قائد شرطة ذي قار.

وذكرت مصادر محلية أنه تم فتح الطرق أمام المدنيين من وإلى الناصرية بعد الاتفاق على التهدئة.

وكان مراسل “العربية” قد أفاد بوقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات أمنية أمام قيادة شرطة ذي قار، الجمعة. وأضاف أن قوات الشغب أطلقت الرصاص الحي أمام مقر مديرية شرطة ذي قار لتفريق المحتجين.

وأدى تجدد الاشتباكات، بحسب ما أفادت مصادر طبية لرويترز إلى مقتل 3 محتجين على الأقل، وإصابة ٩ في المواجهات التي اندلعت بالقرب من مبنى قيادة شرطة ذي قار.