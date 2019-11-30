تتضح “ملامح” ترتيب فرق المجموعة الثانية بدورة كاس الخليج العربي ال24 لكرة القدم بعد مواجهات الجولة الثانية لها اليوم السبت عندما تلعب الكويت ضد عمان فيما تواجه السعودية البحرين.

وفي المباراة الاولى يبحث منتخب الكويت الوطني عن ضمان التأهل الى الدور نصف النهائي وتعزيز صدارته عندما يواجه نظيره العماني على استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) فيما تحاول عمان الابقاء على فرص التأهل.

وسيكون متابعو دورة كاس الخليج العربي ال24 المقامة في قطر على موعد مع مباراة حماسية لاسيما وأن جمهور المنتخبين حاضر وبقوة في مدرجات ملاعب الدورة.

وقال مدرب المنتخب الكويتي ثامر عناد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ان المنتخب العماني يعتبر المرشح الأول لحصد لقب دورة كأس الخليج العربي ال24.

ووصف منتخب عمان بأنه “قوي” خاصة وأنه بطل الدورة السابقة مؤكدا أنه فرض احترامه في الخليج بشكل خاص والقارة الآسيوية بشكل عام. ومن جانبه قال مدرب المنتخب العماني ايروين كومان خلال المؤتمر الصحفي انه يعلم ما يقوم به ولا توجد اعذار في كرة القدم مشيرا الى ثقته باللاعبين في تقديم مستوى جيد يبرزون من خلاله شغفهم في كرة القدم.

واشاد كومان بمستوى المنتخب الكويتي الذي ظهر به امام السعودية “فريق يستحق الاحترام والاشادة” موضحا ان فريقه استعد جيدا لمباراة الغد في محاولة منه لتعويض التعادل السلبي في المباراة الاولى.

وتواجه المنتخبان الكويتي والعماني 17 مرة في دورات كأس الخليج كان نصيب الازرق الكويتي 8 انتصارات مقابل 4 لعمان فيما تعادلا 5 مرات. وفي المباراة الاخرى يسعى المنتخب السعودي إلى تعويض خسارته أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف عندما يواجه المنتخب البحريني الذي يريد الفوز والدخول للمنافسة بقوة على بطاقة العبور للدور القادم.

وستكون المباراة مهمة لكلا الفريقين ولا تقبل القسمة على إثنين خاصة وأن الخسارة او التعادل تعني صعوبة التأهل إلى النصف النهائي. وقال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ان مواجهة منتخب البحرين ستشهد سبعة تغييرات على التشكيلة التي لعبت أمام المنتخب الكويتي.

وأكد رينار ان فريقه سيظهر بشكل مغاير امام البحرين معربا عن ثقته بأن جميع اللاعبين جاهزون للتحدي.

ومن جانبه ذكر مدرب منتخب البحرين هيليو سوزا خلال المؤتمر الصحفي انه سيدخل مباراة السعودية لتحقيق الفوز مضيفا “نركز على أنفسنا ونحاول أن نطور أداءنا ونكون أكثر شراسة في الثلث الأخير من الملعب.. نعلم أن المنتخب السعودي يحتاج للفوز ونحن كذلك”.

وتواجه المنتخبان السعودي والبحريني في دورات كأس الخليج 17 مرة فاز السعودي 9 مرات مقابل 4 للبحرين وتعادلا 4 مرات.

وتتصدر الكويت المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط متقدما على منتخبي عمان والبحرين اللذين تتقاسمان المركز الثاني بنقطة وحيدة فيما يحتل المنتخب السعودي المركز الاخير بلا نقاط.