أجرى منتخب الكويت الوطني اليوم الاحد تدريبه الاخير قبل المواجهة الحاسمة ضد نظيره البحريني ضمن منافسات المحموعة الثانية من دورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم المقامة في قطر.

وقال المنسق الاعلامي لمنتخب الكويت الوطني حسن موسى ان اللاعبين الاساسيين في مباراة يوم امس اجروا تدريبا خفيفا فيما انخرط اللاعبون الاخرون بحصة تدريبية كاملة.

واضاف موسى ان جميع اللاعبين شاركوا في التدريبات باستثناء مبارك الفنيني الذي تعرض لتمزق في العضلة الخلفية ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من عشرة ايام الى اسبوعين.

واكد ان الفريق سيدخل المباراة بهدف الفوز دون انتظار نتيجة المباراة الاخرى معربا عن الامل في تحقيق نتيجة ايجابية والتأهل الى المربع الذهبي.

ويلتقي منتخب الكويت الوطني غدا الاثنين نظيره البحريني على استاد خليفة الدولي في مباراة مصيرية سيخطف الفائز فيها احدى بطاقتي المجموعة الثانية للتأهل الى الدور نصف النهائي.