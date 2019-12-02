قطر تتخطى الإمارات وتعبر لنصف نهائي خليجي 24

تأهل منتخب قطر للدور نصف النهائي من خليجي 24، وذلك بعد الفوز على الإمارات بنتيجة 4/ 2 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب خليفة الدولي في ختام مباريات الدور الأول من المجموعة الأولى.

سجل أهداف قطر أكرم عفيف “هدفين” في الدقيقتين 20 و28 وحسن الهيدوس وخوخي بوعلام في الدقيقتين 52 و93.

جاءت المباراة جيدة المستوى من جانب لاعبي المنتخبين، حيث سعى كل منهما لتحقيق الانتصار، والعبور لنصف النهائي، ورغم ن منتخب قطر كان يكفيه التعادل للتأهل إلا انه لعب على الفوز، ونجح في تحقيق ذلك.

شوط مثير

جاء الشوط الأول مثيرًا من جانب لاعبي المنتخبين، ونجح العنابي في التقدم بهدفين مقابل هدف للأبيض، وشهد هذا الشوط اللجوء لتقنية الفيديو “الفار” مرتين، وكانت الإثارة فيه حاضرة.

لعب المنتخب القطري من البداية بطريقة هجومية مع إحداث توازن ما بين الدفاع والهجوم بوجود ثلاثة مدافعين في الخلف، وأربعة لاعبين في الوسط، وثلاثة في الهجوم بحثا عن السيطرة على منطقة الوسط.

وفي المقابل لعب الأبيض الإماراتي على رد فعل منافسه في محاولة لامتصاص الحماس في الدقائق الأولى من اللقاء.

ولم تشهد المباراة أي فترات لجس النبض حيث هاجم العنابي بشدة منذ البداية، وكاد أن يسجل بعد 6 دقائق من كرة أخطأها المدافع والحارس الإماراتي معا، ووصلت إلى عبد الكريم حسن لعبها من على خط المرمى اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس وخرجت ضربة مرمى.

ثنائية أكرم

وخلال أقل من 10 دقائق نجح أكرم عفيف لاعب منتخب قطر، والمتوج اليوم بلقب أفضل لاعب في آسيا في تسجيل ثنائية، الهدف الأول في الدقيقة 20 عندما استثمر خطأ من المدافع محمد مرزوق وانفرد بالحارس ولعب الكرة في المرمى ليتقدم العنابي بالهدف الأول.

وبعد الهدف هاجم منتخب قطر بحثا عن تسجيل الهدف الثاني، وسط حالة من الارتباك في أداء الأبيض وشهدت الدقيقة 26 جدلًا على كرة أشار الحكم باستمرار اللعب فيها، ولكن بعد العودة لتقنية الفار احتسب ضربة جزاء لمصلحة قطر بعد أن لمست الكرة يد محمد صالح أثناء سقوطه على الأرض في كرة مشتركة مع كريم بوضياف، وتصدى لضربة الجزاء أكرم عفيف ولعبها قوية على يسار الحارس ليتقدم العنابي بثنائية.

عودة إماراتية

وعاد منتخب الإمارات بحثا عن تقليص الفارق ونجح في الدقيقة 33 من تسجيل الهدف الأول له من ضربة جزاء، لعبها علي مبخوت قوية في المرمى من كرة سقط فيها بندر الأحبابي من كرة مشتركة مع الحارس سعد الشيب الذي نال إنذارًا لتصبح النتيجة 2 /1.

واستمر الأداء سجالا بعد ضربة الجزاء لينتهي الشوط 2 / 1 لقطر.

العارضة والهدف

ومع بداية الشوط الثاني رفضت عارضة الحارس محمد الشماسي تسجيل العنابي للهدف الثالث من كرة سددها أكرم عفيف وخرجت ضربة مرمى.

وضغط منتخب قطر بشدة بحثا عن الهدف الثالث، ونجح في تحقيق ذلك عن طريق حسن الهيدوس في الدقيقة 52 من كرة مررها له المعز علي ولعبها قوية مرت من بين قدمي حارس الإمارات لتشتعل المباراة وتصبح النتيجة 3 / 1 لقطر.

وأجرى العنابي التغيير الأول بنزول عبد العزيز حاتم بدلا من الهيدوس لإراحته والاطمئنان على جاهزية حاتم، الذي خرج من لقاء اليمن مصابا. ورد الإماراتي بتغييرين بنزول علي صالح ومحمد عمر بدلًا من إسماعيل الحمادي ومحمد مرزوق العطاس.

وكاد علي مبخوت أن يسجل الهدف الثاني ولعب كرة قوية مرت بجوار القام الأيسر للحارس سعد الشيب مهدرا فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 75.

ونجح علي مبخوت في تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 من تسديدة داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الحارس سعد الشيب ودخلت المرمى لتشتعل المباراة وتصبح النتيجة 3 / 2 ثم لعب إسماعيل محمد بدلا من كريم بوضياف لتنشيط الهجوم.

ونجح منتخب قطر في إضافة الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع عن طريق خوخي بوعلام من ضربة رأس لتنتهي المباراة بفوز قطر 4 / 2 وتأهلها إلى الدور نصف النهائي، ويودع الإماراتي البطولة من الدور الأول.