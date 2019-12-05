تنطلق اليوم الخميس مباراتا الدور النصف النهائي لدورة كأس الخليج العربي ال24 لكرة القدم المقامة في قطر بمواجهتي منتخبي العراق والبحرين في الاولى وقطر والسعودية في الثانية.

وتتطلع الجماهير الخليجية الى رؤية مواجهات مثيرة يغلب عليها الطابع الحماسي بالمربع الذهبي خصوصا انها تجمع الفرق التي قدمت مستوى فنيا عاليا اثناء الدورة.

وفي المباراة الأولى يشهد استاد عبدالله بن خليفة (الدحيل) الساعة (00ر17 بالتوقيت المحلي – 00ر14 جمت) مواجهة المنتخب العراقي ونظيره البحريني والتي تحمل في طياتها خبايا كثيرة وتنافسا كبيرا خاصة ان الفريقين تعادلا سلبا في آخر مواجهة بينهما في التصفيات الآسيوية المشتركة. ويحمل المنتخب العراقي في جعبته ثلاث كؤوس لدورات الخليج فيما تبحث البحرين عن لقبها الخليجي الاول في هذه الدورة.

وأعرب مدرب المنتخب العراقي سريتشو كاتانيش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة منتخب البحرين عن الامل في وصول فريقه إلى نهائي (خليجي24).

وأضاف كاتانيتش أنه راض عن أداء ونتيجة فريقه في هذه الدورة مشددا على ضرورة تقديم اللاعبين كل ما لديهم من امكانات لتحقيق نتيجة إيجابية. من جانبه قال مدرب المنتخب البحريني هيليو سوزا خلال المؤتمر ان المباراة أمام المنتخب العراقي ستكون “رائعة” نظرا لمستوى الفريقين وأداء اللاعبين الجيد في الدورة.

وأضاف سوزا أن الفريق يأمل تحقيق طموح الجماهير البحرينية في تحقيق نتيجة إيجابية بالدورة خاصة ان الفريق “يقدم أداء جيدا ومتصاعدا في كل مباراة”.

وتواجه المنتخبان العراقي والبحريني 10 مرات في دورات كأس الخليج كان نصيب الفوز للعراق ست مرات مقابل مرة واحدة للبحرين فيما تعادلا ثلاث مرات.

وفي المباراة الثانية يترقب متابعو (خليجي 24) لقاء المنتخب القطري ونظيره السعودي الساعة (00ر20 بالتوقيت المحلي – 00ر17 جمت) على استاد الجنوب حيث ينتظرون قمة كروية بعد مشاهدة الاداء الذي ظهر به المنتخبان في دور المجموعات وتقديمهما لوحة فنية كروية اوصلتهما الى المربع الذهبي.

وحصد كلا المنتخبين لقب دورة كأس الخليج العربي ثلاث مرات ويدخلان هذه المباراة املا في الوصول الى المباراة النهائية وزيادة غلة كؤوس الخليج في خزائنهما. وأكد مدرب المنتخب القطري فليكس سانشيز في المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة ان المباراة أمام السعودية صعبة وأنه “لا مجال للاخطاء فيها”.

وقال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينار خلال المؤتمر ان المباراة أمام قطر “صعبة جدا وقوية” مؤكدا استعداد فريقه لهذه المباراة. وتواجه المنتخبان السعودي والقطري في دورات كأس الخليج العربي 20 مرة كان نصيب فوز السعودية 8 مرات مقابل 3 لقطر و9 تعادلات.

وكان منتخبا العراق وقطر وصلا الى المربع الذهبي بعد تأهلهما عن المجموعة الاولى بحصولهما على المركزين الاول والثاني على التوالي فيما تأهل منتخبا السعودية والبحرين بعد احتلالهما المركزين الاول والثاني عن المجموعة الثانية.

وسيضرب الفائزان من كلتا المباراتين موعدا في نهائي دورة (خليجي 24) الذي سيقام يوم الاحد القادم على استاد خليفة الدولي.