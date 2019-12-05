أعلنت شركة (هواوي) الصينية اليوم الخميس انها اتخذت إجراءات قانونية ضد قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الامريكية (اف سي سي) بوقف عمل الشركة في الولايات المتحدة.

وقال كبير المسؤولين القانونيين في الشركة سونغ ليوبينغ في مؤتمر صحفي عقد بمدينة شنجن الصينية ان الشركة قدمت صحيفة دعوى الى الدائرة الخامسة في محكمة الاستئناف الامريكية تطلب فيها إيقاف قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الامريكية بشأن منع الشركة من مزاولة نشاطها بالولايات المتحدة.

وأضاف انه “لا يوجد أي أساس قانوني لقيام اللجنة الامريكية بذلك” مؤكدا “فشلها (أي اللجنة) في تقديم أي ادلة تفيد بأن شركة (هواوي) تهدد الامن القومي الأمريكي.

وأوضح ليوبينغ ان “الحظر كان له دوافع سياسية” مؤكدا استعداد (هواوي) للتعاون مع الحكومة الأمريكية في هذا الشأن.

من جانبه أكد نائب رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة (هواوي) كارل سونغ في المؤتمر ذاته ان الحظر التجاري لأعمال الشركة سيلحق اضرارا أيضا بالشركات الامريكية وسيؤثر على الوظائف في الولايات المتحدة.

وأشار سونغ في هذا السياق الى التعاون الوثيق والطويل بين شركة (هواوي) وعدد من شركات الاتصالات اللاسلكية في الولايات المتحدة معتبرا ان حظر التعامل مع عملاق الاتصالات الصينية يأتي في اطار معركة تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت لجنة الاتصالات الفيدرالية الامريكية حظرت اخيرا على شركات الاتصالات اللاسلكية استخدام المعونات والدعم لشراء معدات من الشركات التي “تهدد الأمن القومي الأمريكي كشركتي (هواوي) و(زيد تي أي)”.

ويأتي قرار اللجنة لاعتقادها بأن “(هواوي) خاضعة للحكومة الصينية حيث يمكن استخدام معدات الشركة للتجسس على المواطنين الأمريكيين الامر الذي تخشاه اللجنة وتعتبره تهديدا للأمن القومي الأمريكي”.