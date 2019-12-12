الغانم: استئناف اعمال المجلس 24 الجاري حال تشكيل الحكومة

قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الخميس ان المجلس سيستأنف انعقاد جلساته في 24 ديسمبر الجاري حال الانتهاء من تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل وهو الموعد المتوقع حتى الآن.

واوضح الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الامة انه “وفقا لحديثي مع سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اذا تم الانتهاء من تشكيل الحكومة في الاسبوع المقبل فإن اول جلسة ستكون يوم 24 ديسمبر”.

واضاف ان الامر مشروط بانتهاء تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل ومتى ما تم تشكيل الحكومة خلال الاسبوع المقبل فسيوجه الدعوة الى جلسة 24 ديسمبر الجاري.