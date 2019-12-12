نفت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للابحاث العلمية اليوم الخميس صحة ما تردد عن حدوث هزة ارضية شمالي البلاد.

وقالت الشبكة في بيان صحفي إن ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شعور بعض المواطنين بوجود هزة أرضية شمالي البلاد “غير صحيح” موضحة ان هذ الهزات “قد تكون بسبب عوامل اخرى”.