أعلن عميد القبول والتسجيل في جامعة الكويت الدكتور على المطيري اليوم الخميس قبول 1913 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2019-2020).

وقال المطيري في بيان صحفي ان المقبولين هم 757 طالبا وطالبة من المؤجل قبولهم بعد اعلانهم مع نتائج الفصل الاول و1155 من الكويتيين وابناء الكويتيات خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول مضيفا ان الطلبة غير الكويتيين من الفئات المقرر قبولها سيتم اعلان نتائجهم لاحقا.

وذكر انه حرصا على ان تكون اسس قبول الطلبة واضحة للجميع فقد تم نشر النسب الدنيا للقبول في كافة التخصصات لافتا الى ان القبول في جميع الكليات عدا (العلوم) تم وفقا للمعدل المكافئ الذي يحسب بناء على نتائج اختبارات القدرات الاكاديمية التي يؤديها الطالب اضافة الى نسبته في المرحلة الثانوية.

وافاد بأن اعتماد قبول الطلبة الكويتيين وابناء الكوتيات والمؤجل قبولهم للفصل الدراسي الثاني سيكون في الفترة من الاحد 15 ديسمبر الجاري حتى الاثنين 23 من الشهر نفسه على ان يتم ابلاغ الطلبة بموعد تسليم المستندات وتسجيل المقررات الدراسية عبر صفحة عمادة القبول والتسجيل ونظام القبول الالكتروني وارسال رسائل نصية عبر الهواتف النقالة للطلبة المستجدين.

ودعا جميع الطلبة الى الالتزام بالمواعيد المحددة لهم والتوجه الى صالة القبول والتسجيل بالشويخ علما بأنه لا يشترط حضور الطالب شخصيا لتسجيل المقررات إذ يمكن حضور من ينوب عنه بشرط وجود البطاقة المدنية الاصلية للطالب ونسخة من طلب الالتحاق وشهادة الثانوية وسائر المستندات المطلوبة.

واشار المطيري الى ان الطالب الذي لم يحضر في الموعد المحدد له يمكنه اتمام عملية التسجيل في نهاية فترة التسجيل بتاريخ 23 الجاري.

وفي ما يتعلق بالطلبة المتوقع تخرجهم من المدارس الانجليزية ممن قاموا بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعة حتى 11 ديسمبر الجاري قال المطيري ان عليهم تسليم شهاداتهم الاصلية خلال يومي عمل من اعلان نتائجهم النهائية تمهيدا للبت في قبولهم وتحديد موعد تسجيلهم في المقررات الدراسية.