توج نادي القادسية اليوم الخميس بلقب بطولة كأس السوبر الكويتي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكويت بهدف نظيف في المباراة على استاد جابر الدولي.

وشهد الشوط الاول هدوءا نسبيا وتحفظا واضحا من الطرفين وقلة عدد الفرص الخطرة لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني انتفض الفريقان لينجح القادسية بتسجيل هدف الفوز الوحيد من رأسية محترفه النيجيري جيمس انوكيا في الدقيقة 70.

وحاول لاعبو الكويت العودة لأجواء اللقاء الا ان يقظة لاعبي القادسية حالت دون ذلك لينتهي اللقاء بفوز القادسية باللقب للمرة السادسة في تاريخه والثانية له على التوالي.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الكويتي لكرة القدم انطلقت عام 2008 وهي عبارة عن مبارة واحدة تجمع الفائز بلقب كأس سمو الأمير مع الفائز بلقب الدوري.

واحرز القادسية لقب السوبر ست مرات يليه الكويت بأربع مرات ثم النادي العربي مرتين.