لاتسيو يصعق يوفنتوس بثلاثية ويتوج بالسوبر

توج لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي، عقب فوزه على يوفنتوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على استاد جامعة الملك سعود، مساء اليوم الأحد.

أحرز لويس ألبيرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو في الدقائق 17 و73 و94، فيما سجل باولو ديبالا هدف يوفنتوس بالدقيقة 45.

أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة الثامنة، بعدما حصل لويس ألبيرتو على الكرة أمام منطقة جزاء يوفنتوس، وسدد كرة قوية علت العارضة وخرجت إلى ركلة مرمى.

وتمكن لويس ألبيرتو، لاعب وسط لاتسيو، من تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 17، بعد هجمة بدأت من ألبيرتو بتمريرة إلى لوليتش في الجهة اليسرى راوغ دي تشيليو ببراعة ومرر كرة عرضية إلى أقصى اليمين لميلينكوفيتش، وبدوره مررها إلى ألبيرتو ليسدد من أمام المرمى في الشباك.

وللمرة الثالثة على التوالي، يقود ألبيرتو لاتسيو لتسديدة جديدة على مرمى تشيزني، بعدما وصلته الكرة داخل المنطقة ويسدد كرة أرضية تصل لأحضان الحارس.

الدقيقة 22 شهدت أولى هجمات يوفنتوس في المباراة، بعدما استلم هيجواين كرة طولية أمام منطقة الجزاء ليمررها إلى رونالدو الذي سدد تسديدة قوية بجوار مرمى لاتسيو.

وحصل رونالدو على ركلة حرة على حدود المنطقة بالدقيقة 30، سددها ديبالا بجوار قائم ستراكوشا الأيمن في أخطر فرص يوفنتوس بالشوط الأول.

وكاد لاتسيو أن يضيف ثاني أهدافه بعدما استحوذ كوريا على تمريرة طولية من ميلينكوفيتش وسدد كرة أرضية بعدما رأى خروج تشيزني من مرماه، إلا أن حارس اليوفي نجح في التصدي لها وإبعادها عن مرماه.

وتمكن يوفنتوس من معادلة النتيجة في الدقيقة 45، بعدما سدد كريستيانو كرة أرضية من خارج المنطقة، تصدى لها ستراكوشا حارس لاتسيو لترتد أمام المرمى وتجد ديبالا الذي يضعها في الشباك.

بداية الشوط الثاني جاءت قوية من يوفنتوس، وكاد ديبالا أن يسجل ثاني أهدافه بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليسدد كرة أرضية مرت بجوار المرمى.

وأهدر إيموبيلي فرصة تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 56 بعدما استلم الكرة داخل المنطقة وسدد الكرة لترتطم بأقدام بونوتشي وتخرج لركنية.

وأنقذ تشيزني مرمى يوفنتوس من فرصة خطرة للاتسيو بالدقيقة 62 بعدما سدد لويس ألبيرتو ركلة ركنية بطريقة مباشرة في المرمى، ليبعدها الحارس عن مرماه ببراعة.

وارتقى خواكين كوريا أعلى من الجميع لمقابلة ركلة ركنية نُفذت من الجانب الأيمن، ليقابلها بتسديدة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن لتشيزني، ورد كريستيانو بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة مرت بسلام على مرمى لاتسيو.

وعاد لاتسيو في الدقيقة 73، ليسجل الهدف الثاني عن طريق سيناد لوليتش، بعد عرضية من الجهة اليمنى لمسها ميلينكوفيتش برأسه لتمر من أمام المدافعين وتجد لوليتش في الناحية اليسرى ويسدد صاروخ في شباك يوفنتوس.

وأحرز كوريا هدف ثالث بالدقيقة 82، بعدما انفرد كوريا بالمرمى، لولا أن حكم اللقاء رفع راية التسلل.

وحرم ستراكوشا ديبالا من هدف التعادل، بعدما قابل الأرجنتيني كرة عرضية من ماتويدي برأسية تصدى لها حارس لاتسيو على مرتين.

وخطف بونوتشي قلوب مشجعي ولاعبي لاتسيو، بعدما استغل كرة عرضية من ديبالا وقابلها برأسية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للاتسيو.

وأهدر كوريا انفراد صريح بالمرمى، بعد هجمة مرتدة سريعة للاتسيو، انفرد على إثرها كوريا وسدد الكرة ليتصدى تشيزني.

وحصل بنتانكور على البطاقة الحمراء بالدقيقة 93 بعد عرقلة لاعب لاتسيو على حدود منطقة جزاء يوفنتوس، ليسدد دانيلو كاتالدي الركلة بنجاح ويحرز هدف ثالث بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة، تنتهي معها المباراة.

