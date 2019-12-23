اكد نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي بالانابة في الادارة العامة للطيران المدني صالح الفداغي ان انقطاع التيار الكهربائي في مطار الكويت كان تأثيره محدودا على احدى مباني الركاب ولفترة قصيرة.

وقال الفداغي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي سارت بشكل طبيعي مشيرا الى ان فرق العمل الفنية تعاملت مع انقطاع التيار الكهربائي وفق اجراءات خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات.

يذكر ان هذا الانقطاع حدث بسبب حريق بمحطة التحويل الرئيسة في منطقة العمرية وتم التعامل معه اليوم وكان مطار الكويت الدولي احد المواقع المتأثرة بهذا الحريق.