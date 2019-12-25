دعا عدد من نواب مجلس الامة الكويتي اليوم الاربعاء الحكومة إلى ايجاد نهج جديد ووضع برنامج عمل قابل للتنفيذ يراعي الفترة المتاحة لها وكذلك تشكيل رؤية وطنية لتحقيق تطلعات المواطنين.

واشار النواب في مداخلات لهم خلال الجلسة التكميلية للمجلس الى ضرورة تعديل النظام الانتخابي لخلق مناخ سياسي ملائم مشددين على اهمية الحفاظ على الثوابت الدينية والوحدة الوطنية وتفعيل الحكومة للأدوات اللازمة لمكافحة الفساد وحماية الاموال العامة.

واكدوا ضرورة تحسين الخدمات العامة والارتقاء بالبنية التحتية للبلاد واتخاذ خطوات حكومية جادة بتوفير فرص العمل للشباب والاعتماد على معيار الكفاءة في التوظيف داعين الى دعم الكوادر الوطنية الشبابية في القطاع الخاص وتحقيق العدالة بشأن الرواتب بالقطاعين العام والخاص.

كما طالبوا بإقرار البديل الاستراتيجي لمعالجة الخلل وتفاوت سلم الرواتب في الجهات الحكومية اضافة الى معالجة القضية الاسكانية والتركيبة السكانية.

وكان مجلس الامة قد بدأ في جلسة اليوم البدء بالنظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الامة.

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية التكميلية على ان تعقد الجلسة المقبلة في السابع من يناير المقبل.