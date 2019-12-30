أحاط وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح مجلس الوزراء الكويتي علما بالاتفاق على العرض الأفضل والأشمل المقدم من جامعة سيؤول الوطنية بما يتناسب مع متطلبات تشغيل وإدارة مستشفى الجهراء الجديد على أن يكون التعاقد بين حكومتي الكويت وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وذكر البيان ان الشيخ باسل الصباح أحاط مجلس الوزراء أيضا بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة المشتركة للتنسيق ومتابعة إجراءات إدارة مدينة الجهراء الطبية.

واضاف انه تم التنسيق مع كل من الديوان الأميري ووزارة المالية لدراسة العروض المقدمة من عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل المستشفى.