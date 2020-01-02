تألقت فرقة اوركسترا الشباب السيمفوني الاوزبكي مساء اليوم الأربعاء بتقديم حفل مميز أمتع الحضور بمناسبة اراد المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب من خلالها مشاركة العالم بيوم العائلة والسلام والايجابية مع مطلع العام الجديد وان يبعث برسالة سلام من خلال مقطوعات الموسيقار الكويتي الدكتور عامر جعفر.

وتماهت الأعمال المقدمة مع معاني السلام التي نسجها جعفر عبر عقود من الزمن خلال الدراسة والتخصص والعمل وتطورت الى الأوركسترالية العالمية بالتعاون مع اوركسترا شباب اوزباكستان بقيادة المايسترو كمال الدين اورنفاي.

وكانت معظم اعمال الفنان جعفر قدمت العام الماضي في امسية أقيمت اوزبكستان فيما تميز حفل اليوم من خلال التصاعد بالفن الموسيقي وتقديم ما هو افضل كرسالة سلام للعالم.