وفاة الفنان أشرف عبدالغفور في حادث سير

غيب الموت الفنان المصري أشرف عبد الغفور، عن عمر ناهز 81 عاماً، إثر حادث سير بينما كان يقود سيارته وبصحبته زوجته التي نجت من الموت، على الطريق الصحراوي القاهرة – الإسكندرية.

وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان الدكتور أشرف زكي إن سيارة إسعاف نقلت عبد الغفور وزوجته إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، حيث فارق الحياة ونجت زوجته وحالتها مستقرة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية نقيبها الأسبق أشرف عبد الغفور، و تقدمت النقابة بخالص التعازي لأسرة الراحل.

و الفنان الراحل من مواليد 1942 في مدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، حاصل على «ديبلومة» من قسم التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية في العام 1963، وهو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشارك في عدد كبير من الأعمال المنوعة، وفي الدراما قدم: جبل الحلال، الإمام مالك، عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، ورشيد، وهو آخر أعماله الفنية.