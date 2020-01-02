وزير العمل الفلبيني: سنصدر أمرًا قريبًا.. بحظر جزئي لإيفاد العمالة للكويت

نقلت شبكة «CNN Philippines»، عن وزير العمل الفلبيني سلفستر بيلو، قوله إنه سيصدر أمرًا في وقت قريب، بحظر جزئي لإيفاد العمالة للكويت، إلى أن يتم فرض الحظر بشكل كامل، ما يعني أن الدولة لن توفد عمالا جدد إلى الكويت، ولكنها ستسمح فقط بعودة العمال العائدين من هناك، والعاملين المهنيين كذلك.

وبحسب بيان للوزير، فإن عمال الخدمة المنزلية، سيكونون ممنوعين مجدداً من الذهاب إلى الكويت، موضحا أن الحظر الكامل قد يصبح ساري المفعول قريباً جداً، إذا لم يتم تحقيق العدالة لـ«جانيلين فيلافيندي»، العاملة الفلبينية التي قتلت مؤخراً.

وأوضح وزير العمل الفلبيني، أنه تلقى تقريرا أوليا، كشف أن جسد العاملة القتيلة كان ملئياً باللون الأسود والأزرق – في إشارة للكدمات – لدى نقلها للمستشفى، بينما ما زال تاريخ وفاتها المحدد غير معروف.

وقالت سي إن إن، إن وكالة التوظيف المحلية، ستواجه تحقيقا لفشلها في اتخاذ الإجراء اللازم بعد أن أبلغت الضحية بالفعل في سبتمبر الماضي عن تعرضها لما وصفته بسوء المعاملة مقابل راتب صغير، حيث يؤكد الوزير الفلبيني أن مواطنته طلبت العودة لبلادها، ولكن الوكالة لم تتصرف حيال ذلك.

المصدر: القبس