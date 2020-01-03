هؤلاء قتلوا مع سليماني في الضربة الأميركية

شهد فجر اليوم الجمعة عملية أميركية منظمة، تمت باستخدام الطائرات، مستهدفةً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وعدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية.

أسماء القتلى

وذكرت معلومات أن القتلى هم:

1. أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد.

2. قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

3. سامر عبد الله، صهر عماد مغنية.

4. زوج بنت قاسم سليماني.

5. محمد رضا الجابري، مدير تشريفات الحشد بالمطار.

6. حسن عبد الهادي، الحشد الشعبي.

7. محمد الشيباني، الحشد الشعبي.

8. حيدر علي، الحشد الشعبي.