الناطق الرسمي للحكومة: نتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الاقليمية المتسارعة

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم اليوم الجمعة ان الحكومة تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الاقليمية المتسارعة والاحداث الاخيرة وانعكاساتها على المنطقة.

ودعا المزرم في بيان صحفي الجميع الى الابتعاد عن الخطابات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه اثارة النعرات والانقسامات.

وشدد على اتخاذ الحكومة الاجراءات القانونية كافة تجاه ما يمس الحفاظ على امن واستقرار البلاد في ظل الاوضاع الراهنة.

واكد ايمان الحكومة التام بحرية الرأي والتعبير وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة الا انها تدعو “المواطنين الى التمسك بالثوابت الوطنية وممارسة حقوقهم بما لا يمس أمن البلاد ويسيء إلى مكونات المجتمع والابتعاد عن نشر الاشاعات والاخبار غير الصحيحة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.