البرلمان العراقي يقرر إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف ضد داعش

قرر البرلمان العراقي، اليوم الأحد، إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف ضد داعش

وصوت الأعضاء على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وجاء التصويت في غياب الكتل السنية والكردية.

وتوافد النواب العراقيون الأحد إلى البرلمان في جلسة استثنائية خصصت للبحث في إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقيادات من الحشد الشعبي العراقي باستهداف موكبهم فجر الجمعة قرب مطار بغداد.