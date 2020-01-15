أعلنت السلطات في مطار (ملبورن) الاسترالي اليوم الاربعاء إلغاء أكثر من 50 رحلة جوية داخلية نتيجة الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات المستمرة في البلاد والذي أثر على مستوى الرؤية.

وتوقعت متحدثة باسم المطار في بيان صحفي باستمرار إلغاء أو تأجيل أو تحويل الرحلات حتى المساء وربما إلى يوم غد موضحة أنه لم يتم إلغاء أي رحلة جوية دولية حيث يتم منح الطائرات أفضلية الهبوط عن طريق مراقبة حركة المرور.

وأظهر الموقع الإلكتروني الرسمي للمطار إلغاء أو تحويل الرحلات الداخلية وهو ما أثر على رحلات شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية (كانتاس) و(جيت ستار إير) و(فيرجن أستراليا) و(الإماراتية) و(الصينية).

من جهته اعرب كبير خبراء الارصاد بمكتب الارصاد الجوية كيفين باركين للصحفيين عن الأمل بأن تساعد الأمطار الغزيرة المتوقعة في وقت لاحق اليوم على إخماد الحرائق التي أصابت ولايات (نيو ساوث ويلز) و(فيكتوريا) لكنه استدرك قائلا “ومع ذلك قد تكون الأمطار سلاح ذو حدين لاسيما إذا كانت مصحوبة بعواصف رعدية”.

وتشهد أستراليا حرائق غابات حيث اشتعلت النيران منذ اربعة اشهر ما أدى الى قتل 29 شخصا وتسبب في إحراق 60 ألف كيلومتر مربع من الأراضي وتدمير أكثر من 2500 منزل.