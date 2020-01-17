تغلب منتخب الكويت لكرة اليد على نظيره منتخب هونغ كونغ اليوم الجمعة بنتيجة (42-18) في الجولة الثانية من منافسات البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2021 التي تستضيفها البلاد بمشاركة 13 منتخبا وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

وتألق لاعبو (الازرق) بقيادة المدرب امن القفصي من حسم مجريات الشوط الاول لمصلحتهم لاسيما في الجزء الثاني من الشوط لينهيه بنتيجة (18-11).

وشهد الشوط الثاني تألقا واضحا لازرق اليد ليوسع الفارق بفضل حارس المنتخب محمد بويابس الذي حصل على جائزة افضل لاعب في مباراة الكويت وهونغ كونغ ليرفع الازرق رصيده الى اربع نقاط لحساب المجموعة الرابعة.

وفي ذات المجموعة فاز المنتخب الاماراتي بصعوبة على نظيره العراقي بنتيجة (20-19) ليرفع رصيده الى اربع نقاط ايضا.

وفي منافسات المجموعة الاولى تغلب المنتخب الايراني على نظيره النيوزلندي في مستهل مشواره في البطولة بنتيجة (53-21) ليحصد اول نقطتين.

وفي منافسات المجموعة الثانية فازت اليابان في اول ظهور لها في البطولة على الصين بنتيجة (39-16) لتضع في غلتها اول نقطتين.

واما في منافسات المجموعة الثالثة فقد اكستح المنتخب السعودي في مستهل مشواره في البطولة نظيره الاسترالي بنتيجة (37-15) ليحقق اول نقطتين له.