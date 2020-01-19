“نزاهة”: إحالة رئيس اتحاد رياضي سابق وآخر على النيابة بشبهة اعتداء على المال العام

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة”، على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، د.محمد عبد الرحمن بوزبر، عن إحالة رئيس اتحاد رياضي سابق وآخر إلى النيابة العامة.

وقال: تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغا مستوفى للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وارفقت به كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ وذلك لوجود شبهة اعتداء على المال العام متمثلة في استلام مبالغ شيكات من الهيئة العامة للرياضة دون تقديم فواتير لتغطية هذه المبالغ بشكل كامل عند عودتهم من البطولة والمعسكر وعدم ردهم لفائض المبالغ.

وتابع أنه وبعد استيفاء كافة الإجراءات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق والتي تثير بين طياتها شبهة جريمة اختلاس المال العام قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.

وشدد على أن “نزاهة” تؤكد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية