“التجارة” تدرس إدراج أكثر من نوع أسماك ضمن البطاقة التموينية

أفادت صحيفة «الراي» نقلاً عن مصادر لها أن وزارة التجارة والصناعة «تدرس إدراج أكثر من نوع أسماك ضمن البطاقة التموينية، أبرزها الهامور»، منوهة بأن «هذه الخطوة لن تكلّف المال العام أي إضافة عن المقررة للتموين».

وأضافت الصحيفة أن «إضافة هذه السلعة الاستراتيجية ستكون من نافذة الأسعار المخفضة، وليس السلع المدعومة»، مشيرة إلى أن «توفيرها عبر البطاقة يضمن تقديمها للمواطنين والمستفيدين من البطاقة التموينية بأسعار أقل من المعروضة في المنافذ الأخرى، كما أن ذلك يسهم في تحقيق الانضباط المالي في الأسواق بأسعار السلع الغذائية التي تشهد طلباً كبيراً».

وحسب الصحيفة فإن «التجارة» خاطبت الشركة الكويتية للتموين لاستشراف آراء أصحاب المزارع والشركات الكبرى بقطاع الأسماك، حول مدى اهتمامهم بتقديم منتجاتهم ضمن البطاقة مع توفير نسبة خصم مشجعة، وطلبت في هذا الصدد إعداد دراسة تفصيلية تشمل تحديد نصيب الفرد للمستفيدين من البطاقة التموينية، بالشكل الذي يمنحهم فائدة أكبر، ويسهّل على الوزارة تقديم خدماتها بشكل ميسّر، وكذلك تحديد أفضل أنواع الأسماك الممكن إضافتها، وغيرها من التفاصيل التي ينبغي مراعاتها في التعاقد مع الجهات المهتمة.

المصدر: صحيفة الراي