لجنة لدراسة توحيد “العطلة الربيعية” بين كل من التربية والجامعة والتطبيقي

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود هلال الحربي قراراً بتشكيل لجنة لدراسة توحيد العطلة الربيعية (نصف السنة) بين كل من وزارة التربية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتضم اللجنة التي يترأسها الوزير الدكتور سعود الحربي أعضاء من الجامعة والتطبيقي ووزارة التربية وتهدف للوصول الى قرار موحد ينظم العطلة في الجهات الثلاث وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.

ويأتي ذلك في ضوء الحرص على التيسير على أولياء الأمور وإمكانية استغلال العطلة الربيعية بشكل مناسب من قبل جميع أفراد العائلة مع أبنائهم الدارسين بمختلف مراحل التعليم.