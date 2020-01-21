وافق مجلس الامة على استعجال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) في جلسة مجلس الامة التكميلية غدا الأربعاء بناء على طلب مقدم من وزير الخارجية الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح.

وقال الشيخ احمد الناصر في مداخلة له في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء “استنادا الى المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة أطلب أخذ موافقة مجلس الامة على استعجال عرض تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) في جلسة مجلس الامة التكميلية غدا الأربعاء”.

واقترح رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان تتم غدا مناقشة تقرير اللجنة (الخارجية) البرلمانية بشأن اتفاقية المنطقة (المقسومة) بعد انتهاء المجلس من بند مواصلة النظر في الخطاب الاميري.

وجاء قرار مجلس الامة بالموافقة على طلب الوزير واقتراح رئيس مجلس الامة.

وأوضح الغانم ان الطلب المقدم من الشيخ احمد الناصر يأتي وفق المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة ضمن بند ما يستجد من اعمال باستعجال اتفاقية المنطقة (المقسومة).

وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على التالي “لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل”.

واشترطت المادة “موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه”.

وأعطت المادة للمجلس ان “يصدر قرارا في هذه الطلبات دون مناقشة إلا إذا رأى الرئيس أن يأذن ـ قبل إصدار القرار ـ بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما”.