قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة ان ستة أشخاص قتلوا في حادث إطلاق نار في ولاية (بادن فورتمبرغ) جنوبي البلاد.

وأضافت الشرطة في بيان أنها أوقفت شخصا على خلفية عملية اطلاق النار التي وقعت ببلدة (روت ام زي) في ولاية (بادن فورتمبرغ) مؤكدة ان المتهم هو ألماني الجنسية.

ورجحت الشرطة ان تكون “دوافع شخصية” وراء الحادث مؤكدة ان المتهم والضحايا يعرف بعضهم بعضا الامر الذي أكدته وسائل إعلامية ألمانية مختلفة.