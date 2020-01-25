كشفت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة عن أنه تم تشخيص إصابة 34 من أفراد الخدمة الأمريكية “بالارتجاج والاصابات المؤلمة بالدماغ نتيجة الهجوم الصاروخي التي تعرضت له قاعدة جوية بالعراق في وقت سابق من الشهر الجاري”.

وقال كبير المتحدثين باسم الوزارة جوناثان هوفمان للصحفيين “انه تم نقل ثمانية من أفراد الخدمة الى الولايات المتدة بعدما كانوا نقلوا قبل ذلك إلى ألمانيا”.

وأشار هوفمان الى ان الثمانية وصلوا صباح اليوم وسيواصلون تلقي العلاج بالولايات المتحدة بينما نقل تسعة من أفراد الخدمة “إلى ألمانيا حيث يجري تقييم اوضاعهم وعلاجهم هناك”.

ولفت الى أن أحد أفراد الخدمة تلقى العلاج وعاد إلى العراق في حين أن 16 آخرين تم تشخيص إصابتهم بارتجاج واصابات مؤلمة في الدماغ بقوا في العراق وعادوا بالفعل إلى الخدمة.

وأكد “أن وزارة الدفاع ملتزمة بتقديم البرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة لأفراد خدمتنا الذين يعانون من أي إصابة”.

وكانت ايران قد أعلنت في الثامن من شهر يناير الجاري عن قصف قاعدة (عين الاسد) الجوية التي تضم جنودا امريكيين في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.