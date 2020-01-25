دعت الخارجية النمساوية المواطنين النمساويين اليوم السبت الى تجنب السفر “غير الضروري” الى الصين وبخاصة الى مقاطعة (هوبي) بسبب مخاطر فيروس (كورونا).

وذكرت الوزارة في بيان انه بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس (كورونا) تم فرض ضوابط صحية استثنائية في العديد من مطارات دول شرق آسيا ووجود مخاطر امنية عالية من (المستوى الثالث) في مقاطعة (هوبي).

من جهتها اصدرت وزارة الصحة النمساوية لائحة تعليمات بشأن هذا الوباء لزيادة التأهب وتبادل المعلومات.

وقال وزير الصحة رودولف انشوبر في بيان ان السلطات الصحية النمساوية تنسق بشكل دائم مع الهيئات الأوروبية ذات الصلة وتراقب التطورات الحالية وتقدم توصيات الى الدول الاعضاء.

وشدد على ضرورة التصرف بحكمة واهتمام مؤكدا استعداد السلطات الصحية في البلاد للتعامل مع الفيروس حال اكتشافه.

وكان مطار فيينا الدولي اعلن في وقت سابق مراقبة الاوضاع احترازيا حول فيروس (كورونا) بيد انه لم يتم اتخاذ تدابير الحجر الصحي حتى الان.

ورفع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تقييمه للمخاطر الناجمة عن زيادة انتشار فيروس (كورونا) الجديد ووصوله الى اوروبا من درجة منخفض الى متوسط.

كما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة الصينية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات المرتبطة بالإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس (كورونا) الى 41 شخصا.