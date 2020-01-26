الجارالله : الإبقاء على الحد الأدنى من دبلوماسيينا في الصين وعودة عوائلهم احترازيا

أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله بدء «الخارجية» اعتباراً من اليوم الأحد إعادة عوائل البعثات الدبلوماسية الكويتية المتواجدين في الصين والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والإداريين كإجراء احترازي من فيروس «كورونا».

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش احتفال سفارة جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة بيوم تأسيس الجمهورية “طلبنا من سفارة الكويت لدى الصين والبعثات في بكين وكوانزو وشنغهاي وهونغ كونغ ترحيل عوائلهم والإبقاء على الحد الأدنى من الدبلوماسيين والاداريين”.

واضاف ان هذه العملية بدأت اعتبارا من اليوم وتستمر غدا مؤكدا انه “اجراء احترازي طبيعي” بالنسبة لاعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج.

كما قال الجارالله ان «الخارجية» تلقت وعداً من سفير إيران لدى البلاد محمد ايراني بأن يكون هناك موقف من تكرار تصريح قائد القوات الجو فضائية في الحرس الثوري في بلاده والذي ذكر فيه أن قاعدة «علي السالم» في الكويت شاركت ضمن قواعد أخرى في المنطقة في العملية التي نفذت قرب مطار بغداد مؤخرا.

وقال الجارالله في تصريح للصحفيين اليوم الأحد على هامش احتفال سفارة جمهورية الهند لدى البلاد بمناسبة يوم التأسيس انه “لم نتلق ردا من الخارجية الإيرانية ولكن كان لقائي بالسفير الإيراني إيجابيا”.

واضاف “لمسنا تفهم السفير الايراني بقلق وانزعاج الكويت لمثل هذه الأخبار ووعدنا السفير الإيراني ان ينقل ذلك إلى طهران كما طلبنا ان يكون هناك موقف ووعد السفير بذلك ونحن بانتظار هذا الموقف” مشيرا في الوقت ذاته الى ان لقاءات القائم بالأعمال الكويتي لدى ايران مستمرة مع المسؤولين في طهران.

وكانت وزارة الخارجية استدعت الجمعة الماضية السفير الإيراني لدى الكويت محمد ايراني حيث اجتمع مع الجارالله وذلك على خلفية التصريحات آنفة الذكر حيث أعرب الجارالله عن استياء واستغراب الكويت لتكرار مثل هذه التصريحات مجددا تأكيد نفي الكويت القاطع مشاركة أي طائرة انطلقت من قاعدة «علي السالم».

واشار الى ما سبق أن نفته رئاسة الأركان العامة للجيش في بيانها عن مشاركة أي من القواعد الكويتية في هذه العملية.

كما أكد الجارالله أن “ما صدر عن وزير خارجية الفلبين بشأن العاملة الفلبينية في الكويت يعتبر تهديداً، وخصوصاً انه يعتبر أنه صادر عن وزير خارجية الفلبين”.

وأضاف في تصريح على هامش احتفال السفارة الهندية بالعيد الوطني، أن “هذا التهديد غير مقبول على الإطلاق”، متمنياً ” ألا تؤثر مثل هذه الحادثة على اتفاقية العمالة بين البلدين”.