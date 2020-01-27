اعلنت السلطات الأمريكية تسجيل خامس اصابة مؤكدة بفيروس (كورونا الجديد) هذا اليوم والرابعة كعدد اجمالي.

وجاء الاعلان عن طريق ادارة الصحة بولاية (اريزونا) في بيان لها اليوم الاحد أشارت فيه الى ان الشخص المصاب عاد مؤخرا من مدينة (ووهان) الصينية.

وذكر البيان ان الشخص المصاب “هو عضو في جامعة ولاية (اريزونا) وقد تم عزله في غرفة مخصصة لمنع هذا المرض من الانتشار الا ان حالته ليست حرجة”.

وكانت السلطات الصحية في البلاد قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي رصد أول حالة إصابة بالفيروس وذلك في ولاية واشنطن الواقعة بمنطقة شمال غرب المحيط الهادئ لدى رجل يبلغ من العمر 36 عاما عاد أخيرا من مدينة (ووهان) كذلك.