بالأرقام.. ماذا فعل فيروس كورونا بالعالم “حتى الآن”؟

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 80 شخصا في، بحسب ما أعلنت السلطات، الاثنين، في وقت دخل الفيروس دولا جديدة.

وأكدت السلطات الصينية، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، إصابة أكثر من 2700 شخص ووفاة 80 شخصا آخرين.

وسجلت معظم الحالات في الصين في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، وسط الصين، التي تعد منشأ الفيروس المميت.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان في نهاية ديسمبر الماضي.

وأكدت سلطات دول عدة اكتشاف 40 حالة، جميعهم تقريبا من السائحين الصينيين، أو أشخاص وفدوا من ووهان مؤخرا.

وفيما يلي استعراض لتوزيع الإصابات بالفيروس في الصين وخارجها:

الصين: 2744 حالة مصابة، تم اكتشاف 769 منها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 5 في هونغ كونغ، واثنان في ماكاو. وما يقرب من 80 حالة وفاة في مقاطعة هوبي.

الولايات المتحدة: خمس حالات؛ اثنتان في جنوب كاليفورنيا، وواحدة في كل من ولايات واشنطن، وشيكاغو، وآريزونا. تايلاند: 8 حالات. أستراليا : 5 حالات. كوريا الجنوبية: 4 حالات. سنغافورة: 4 حالات. ماليزيا: 4 حالات. فرنسا: 3 حالات. تايوان: 3 حالات. فيتنام: حالتان. كندا: حالة واحدة. نيبال: حالة واحدة.

وأثار فيروس كورونا الجديد القلق، نظرا لعدم معرفة معظم خصائصه، مثل إلى أي مدى يسهل انتقاله بين البشر.

ويمكن للفيروس أن يتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي، كان قاتلا في بعض الحالات.