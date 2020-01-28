للوقاية من الفيروسات.. إجراءات احترازية يجب اتباعها أثناء السفر

وسط تفشي فيروس كورونا، نصحت وزارة الخارجية الأميركية ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، بتجنب السفر غير الضروري، خاصة إلى ووهان الصينية ومقاطعة هوبي، التي نشأ فيها الفيروس.

وتؤكد السلطات الصحية أن خطر الإصابة منخفض في الولايات المتحدة وأوروبا، لكنهم يحذرون من توقع المزيد من الحالات، حيث جرى تأكيد أول ثلاثة مرضى يوم الجمعة. ولكن مع الإبلاغ عن الحالات الآن في أكثر من 12 دولة أخرى، والمسافرين من مختلف المدن في الصين، الذين يصلون إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في أقنعة، فإن القلق بشأن العبور والسفر مرتفع.

ولتخفيف المخاوف إذا كانت هناك خطط للسفر، إذ يشعر الكثيرون بالقلق من انتشار فيروس كورونا، نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا يتضمن بعض الإجراءات الاحترازية، حيث لا يزال هناك الكثير مما يجب معرفته حول كيفية منع تفشي الوباء، خاصة مع المسافرين من أماكن مختلفة، فقد يصاب الناس أثناء السفر.

وذكر المدير الطبي السابق لمركز السيطرة على الأمراض وعميد كلية نيويورك الطبية، د. روبرت آملر: من المحتمل جداً أن يكون هناك مسافرون يذهبون إلى أماكن بعيدة جداً بعد انتشار المرض وقد يحملونه؛ فعليك ببعض التعليمات:

1 ـــ اعتزل التجمعات قدر الإمكان.

2 ـــ غسل اليدين جيداً وبشكل متكرر واستخدام معقم اليدين.

3 ـــ استخدام الكمامات الوقائية المحكمة.

4 ـــ استبدال الوسائد والأغطية على متن الطائرة بأخرى شخصية لتقليل المخاطر.

5 ـــ ارتداء قفازات في محطات الانتظار في المطار ووسائل النقل العام تحد من انتقال الجراثيم والفيروسات، مع تجنب لمس الأسطح التي لمسها الكثير من الأشخاص الآخرين.

المصدر : القبس