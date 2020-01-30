أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الخميس تسجيل 170 حالة وفاة و7736 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في 31 مدينة ومقاطعة في الصين.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية الصينية في تقريرها اليومي انه حتى مساء امس الأربعاء تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة وأكثر من 1700حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس.

واضافت ان 162 حالة وفاة ونحو 4584 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس تم تسجيلها فقط في مقاطعة (هوبي) مركز تفشي فيروس (كورونا المستجد).

وأشارت اللجنة الى تسجيل عشر حالات إصابة مؤكدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسبع حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وثماني حالات في تايوان.

وفي السياق ذاته أكدت السلطات الصينية العمل على قدم وساق في سبيل مكافحة فيروس (كورونا المستجد) وكبح انتشاره لاسيما تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالفيروس.

واوضحت السلطات في بيان عقب اجتماع للمجموعة الرائدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول الوقاية والسيطرة على الفيروس برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ انه على الرغم من جهود الوقاية والسيطرة للحد من الفيروس الا انه يواصل الانتشار وبشكل سريع في بعض مناطق الصين.

ووصفت الوضع بانه “قاتم ومعقد” مشددة على على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس في البلاد والقيام بمزيد من الوقاية والمكافحة وخاصة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها (ووهان) مركز تفشي فيروس (كورونا المستجد).