أكدت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الكويت حتى هذه اللحظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوزراة اتخذت كل الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء.

وبين السند أن جميع القطاعات في الوزارة في حالة ترصد وتأهب على مدار الساعة بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الرسمية المعنية في الدولة.

وأكد التزام الوزارة بتطبيق اللوائح الصحية الدولية لصون الأمن الصحي في البلاد وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وشدد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها وعدم التردد في التواصل “مع قنواتنا الرسمية في حال وجود أي استفسار”.