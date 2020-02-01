رسميا.. بريطانيا تغادر الاتحاد الأوروبي

انسحبت بريطانيا رسميا في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش ليل الجمعة من الاتحاد الأوروبي، بعد 3 سنوات من الاستفتاء الذي صوت فيه نحو 52% من المواطنين لصالح “الطلاق” من بروكسل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن “وظيفتنا الآن هي توحيد البلاد والسير بها إلى الأمام”، موضحا أن “بريكست” ليس النهاية وإنما بداية صفحة جديدة في تاريخ بريطانيا.

ولن يؤدي انسحاب بريطانيا الرسمي إلى أي تغيرات جوهرية حتى ديسمبر 2020، موعد انتهاء الفترة الانتقالية في العلاقات بينويسعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إبرام اتفاق للتجارة الحرة والحفاظ على التعاون في العديد من المجالات الحيوية مع بروكسل، وقبل كل شيء التعاون الأمني.

وفي حال فشل المفاوضات ستتعرض بريطانيا لما يسمى بـ”بريكست القاسي”، حيث ستفرض على المملكة المتحدة رسوم تجارية وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ونقص محتمل في البضائع الأوروبية.

المصدر: RT، وكالات