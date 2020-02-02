أعلن وزير الصحة الايطالي روبيرتو سبيرانتسا اليوم الأحد نجاح بلاده في عزل الشفرة الوراثية لفيروس (كورونا المستجد) في سابقة عالمية تفتح الطريق أمام العالم لمعالجته.

وقال سبيرانتسا في مؤتمر صحفي بمستشفى ومعهد (سبالانتساني) مركز منظومة التصدي للعدوى “لقد عزلنا الفيروس” مشيرا الى أن هذا النجاح “يعني اتاحة فرص متعددة للتمكن من دراسة الفيروس وفهمه والتحقق بشكل أفضل مما يمكن فعله لوقف انتشاره”.

وأضاف أن هذا الكشف والبيانات الخاصة بالفيروس “سوف يوضعان تحت تصرف كامل للمجتمع الدولي” اذ اصبح الآن “من الأسهل التعامل مع الفيروس” وهو ما يفتح أبوابا من أجل اجراء اختبارات للتشخيص وعمل لقاحات جديدة”.