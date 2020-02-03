اعلنت رابطة الدوري الاسباني اليوم الاثنين عن تحديد موعد مباراة (الكلاسيكو) بين (ريال مدريد) وضيفه (برشلونة) في الاول من مارس المقبل وذلك في اطار منافسات الجولة ال26 من الدوري الاسباني.

وقالت الرابطة على موقعها الالكتروني ان المباراة ستقام عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب (سانتياغو برنابيو) بالعاصمة مدريد.

وكانت مباراة القسم الاول من المسابقة في 18 ديسمبر الماضي قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين على ملعب (كامب نو) بعد تعديل موعد اللقاء الذي كان مقررا في 26 اكتوبر الماضي وذلك على خلفية اعمال العنف والشغب في اقليم (كتالونيا).

يذكر ان (ريال مدريد) يعتلي صدارة ترتيب المسابقة بعد 22 جولة برصيد 49 نقطة بعد فوزه على (أتلتيكو مدريد) بهدف دون رد في الجولة الاخيرة فيما يحتل (برشلونة) الوصافة بفارق ثلاث نقاط.