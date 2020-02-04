اعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الاصابة بفيروس (كورونا المستجد) الى 426 شخصا بالإضافة إلى تسجيل 20471 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي انه تم تسجيل 3233 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد) و65 حالة وفاة جديدة جميعها في مقاطعة (هوبي) بوسط الصين مركز تفشي الفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 5072 حالة جديدة مشتبها بها مبينة ان 492 مريضا ساءت أحوالهم الصحية بينما ما يزال 2788 مريضا في حالة حرجة في حين غادر 632 شخصا المستشفى بعد شفائهم.

وقالت اللجنة انها تتابع 221015 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 12755 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 171329 شخصا آخر تحت المراقبة الطبية.

وأشارت الى تسجيل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 15 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية يوم الأحد بينما تم تسجيل ثماني حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وعشر حالات في مقاطعة تايوان. ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة (ووهان)اقليم (هوبي) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.