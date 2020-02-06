قالت شركة بورصة الكويت انها ستطرح مؤشرا جديدا باسم (رئيسي 50) اعتبارا من يوم الاحد المقبل وسيضم افضل 50 شركة مدرجة في السوق الرئيسي لناحية السيولة.

واوضحت شركة بورصة الكويت على حسابها على (تويتر) اليوم الخميس ان المؤشر وزني ذو عائد سعري وعملته الدينار الكويتي مبينة انه سيتم احتساب المؤشر بناء على القيمة السوقية نسبة وتناسبا.

وفيما يتعلق بشرط الادراج في المؤشر افادت بانه يجب ان تكون الشركة مدرجة في السوق الرئيسي وان تكون ضمن الشركات الأعلى من حيث معدل قيمة التداول اليومي.

وذكرت انها ستقوم بمراجعة سنوية للمؤشر لتحديد الشركات المدرجة بالمؤشر مشيرة الى اضافة المؤشر الى موقع بورصة الكويت ضمن صفحة الاسعار الفورية.

يذكر ان مؤشرات البورصة الحالية هي (العام) و(السوق الاول) و(الرئيسي).