تسببت العاصفة (سيارا) التي تحتاج بريطانيا وعددا من الدول الأوروبية اليوم الاحد في تأثر حركة النقل الجوي والبري في مختلف المناطق البريطانية الى جانب الغاء عدد من الفعاليات الرسمية والرياضية ومنها مباراة (مانشستر سيتي) ضد (ويستهام يونايتد) بالدوري الممتاز لكرة القدم.

واكدت ادارة مطار (هيثرو) غربي لندن انها قررت بالتنسيق مع كبرى شركات الطيران وفي مقدمتها (بريتيش إيرويز) الغاء عدد من الرحلات ولاسيما القصيرة منها من اجل السماح بإدارة الرحلات الأخرى بفاعلية وتجنب الوقف الكامل للملاحة الجوية.

واعلنت مطارات اخرى مثل (غاتويك) جنوبي لندن و(لندن سيتي) اتخاذ اجراءات مماثلة داعية المسافرين الى الاتصال بشركات الطيران قبل التوجه الى المطارات.

من جانبها دعت شركات النقل بسكك الحديد الى تجنب السفر بالقطارات الا للضرورة مشيرة الى انها فرضت على القطارات سرعة قصوى لا تزيد عن 50 ميلا في الساعة.

وعلى صعيد متصل ذكرت وكالة البيئة البريطانية انها أصدرت 250 تحذيرا من فيضانات في إنجلترا واحتمال ارتفاع مناسيب الوديان والأنهار الى مستويات قياسية بسبب غزارة الأمطار وشدة الرياح التي وصلت الى 80 ميلا في الساعة.

بدورها حذرت وكالة الطرقات السائقين الى تجنب عدد من الطرق الرئيسية في مختلف مناطق البلاد ولاسيما التي ترتبط بجسور كبيرة مثل جسر (دارتفورد) الحيوي بمقاطعة كينت والذي اغلق بسبب علوه الشاهق.

من جانبه اعلن قصر (باكينغهام) ان الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا ألغت زيارة رسمية كانت مقررة الى احدى إقاماتها بمنطقة (ساندرينغهام) بمقاطعة (نورفولك) شرقي إنجلترا بسبب العاصفة والفيضانات.