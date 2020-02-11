اعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء ارتفاع حالات الوفاة بفيروس (كورونا المستجد) الى 1017 شخصا بالإضافة إلى تسجيل 42708 حالة اصابة مؤكدة في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقرير يومي انه تم تسجيل 2478 حالة إصابة جديدة مؤكدة و108 حالات وفاة جديدة 103 منها في مقاطعة (هوبي) وسط الصين مركز تفشي الفيروس وحالة وفاة واحدة في العاصمة بكين وحالة مماثلة في مدينة (تيانجين) وأخرى في مقاطعة (هيلونغجيانغ) وحالة مماثلة في مقاطعة (انهوي) وأخرى في (خنان).

واضافت اللجنة ان عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 3536 مبينة ان 849 مريضا ساءت احوالهم الصحية فيما لا يزال 7333 مريضا في حالة حرجة في حين غادر المستشفيات 3998 مريضا بعد تماثلهم للشفاء.

واوضحت اللجنة انها تتابع 428438 شخصا كانوا مخالطين لمرضى مصابين بالفيروس مضيفة أن بينهم 26724 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية بيد أنه ما زال هناك 187728 شخصا آخر تحت المراقبة الطبية.

ومن جهة اخرى اشارت اللجنة الى ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة في منطقة (هونغ كونغ) الإدارية الخاصة حتى نهاية امس الاثنين الى 42 شخصا من بينها حالة وفاة واحدة في حين تم تسجيل 10 حالات في منطقة (ماكاو) الادارية الخاصة و18 حالة إصابة في (تايوان).

من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال تفقده عددا من المراكز والمستشفيات المتخصصة بأعمال الوقاية من تفشي الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس (كورونا المستجد) والسيطرة عليه في العاصمة بكين ان “الوضع في الوقت الراهن لايزال خطيرا جدا”.

واطلع بينغ على جهود الاستجابة للطوارئ وتقارير الفحص والاستقصاء الوبائي والإجراءات الشاملة ببكين حيث أكد استطاعة بلاده تحقيق “نصر كامل” في معركتها ضد فيروس (كورونا المستجد).

وأجرى كذلك مكالمات مرئية مع عدد من المستشفيات في مدينة (ووهان) مركز تفشي الفيروس واستمع إلى تقارير من فريق التوجيه المركزي هناك بشأن الجهود التي يبذلها في مكافحة الفيروس والحد منه.

وفي السياق ذاته قالت لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني انها بدأت مراجعة قانون حماية الحيوانات البرية وتخطط لإضافته إلى خطة عمل اللجنة لهذا العام وذلك في إطار استكمال وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة وتوسيع نطاق التعديلات القانونية وتكثيف الجهود للقضاء على الصيد العشوائي والأكل من الحيوانات البرية.

الى ذلك وصل فريق من منظمة الصحة العالمية يضم خبراء دوليين إلى بكين للاطلاع عن كثب على اخر المستجدات بشأن فيروس (كورونا المستجد) واجراءات الوقاية والمكافحة التي تتبعها السلطات الصينية بهذا الشأن.

ويعتقد ان الفيروس الجديد ظهر للمرة الاولى في اواخر العام الماضي بداخل سوق للمأكولات البحرية في مدينة (ووهان) وسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.